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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخارجية: أي اتفاقات في شرق المتوسط لا تكون مصر طرفا فيها لا أثر لها

متحدث الخارجية
متحدث الخارجية
هاني حسين

كشف السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن السفير بدر عبد العاطي يشارك في اجتماعات بتركيا لبحث التهدئة وخفض التصعيد والتوتر في المنطقة بشكل عام.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يمكن أن يكون وزير الخارجية في تركيا ويفوت الفرصة لإيصال رسالة واضحة وشديدة القوة للأتراك بشأن المذكرة الليبية التركية.

وأوضح نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مصر أكدت أن الاتفاقية التي اعترف بها البرلمان الليبي مؤخرًا وبعد 7 سنين من توقيعها باطلة من الناحية القانونية وعديمة الأثر وتم إعلان هذا الموقف بوضوح وبلغة لا تقبل التأويل.

ولفت إلى أن وزير الخارجية قال إن الموضوع يحتاج تفاهم خاصة أن المذكرة موقعة من 7 سنوات والاتفاقية التي كانت باطلة في 2019 باطلة بالتأكيد في 2026 وفي أي وقت آخر.

وأكد السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات، وتحفظ بحقها وفقا للقانون الدولي في التعامل مع مثل هذه الخروقات.

وأشار إلى أن مصر لها شركاء في البحر المتوسط والعلاقة معه إستراتيجية ورفيعة والعلاقة في منتهى المتانة وتنسيق مشترك معهم، مشيرًا إلى أن مصر لديها أساس من العلاقات مع دول العالم.

واستطرد السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن أي اتفاقات لا تكون مصر طرفا فيها أو مرضية للجميع سيكون اتفاق ناقص وليس لها أي أثر.

وواصل أن الالتزام بالقانون يريح الجميع، والأفضل الاحتكام للقانون الدولي، متسائلا: لماذا يتم عمل اتفاقات من تحت الطاولة والافتئات على حقوق الآخرين وهو ما ترضاه مصر.

وأكمل السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن ما قام به البرلمان الليبي هو مساس بالمنطقة الاقتصادية المصرية الخالصة في البحر المتوسط.

وحول ما يتردد عن أن مصر رفضت اعتراف البرلمان الليبي مجاملة لقبرص واليونان وإسرائيل، موضحا أن التحرك في مثل هذه الأمور يكون مبني على المصالح المباشرة الوطنية.

موسى احمد موسى اخبار التوك شو على مسئوليتي الخارجية

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