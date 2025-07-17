رشوان توفيق: الليل وآخره مسلسل ديني يحمل مضامين أخلاقية

قال الفنان القدير رشوان توفيق إن الفن له تأثير عميق ومباشر على المجتمع، مؤكدًا أن المسلسلات الاجتماعية تحديدًا لها تأثير "خطير" لأنها تمس وجدان الناس وتتناول قضاياهم اليومية.

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج «ستديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية لما جبريل، أن بعض الأعمال الاجتماعية تحمل مضامين دينية وأخلاقية عميقة، وضرب مثالاً بمسلسل "الليل وآخره"، الذي وصفه بأنه عمل ديني، لأنه تناول قضايا مثل الصراع بين الطمع والرضا، والحق والباطل، والدنيا والآخرة.

كما أشار إلى مسلسل "أين قلبي" الذي شارك فيه مع النجمة يسرا، قائلًا إنه يراه أيضًا مسلسلًا دينيًا من حيث الرسالة العميقة التي يقدمها، موضحًا أن شخصية يحيى الفخراني في المسلسل كانت تجسد شخصًا استولى على حقوق إخوته في الميراث، وبعدها "ربنا وسع عليه بشكل خطير"، لكن هذا الطمع أدى في النهاية إلى اقتتال أبنائه.

واعتبر رشوان توفيق أن الغازية التي ظهرت في المسلسل ترمز إلى الدنيا، حيث التقاها الفخراني في القطار، ورافقها حتى نهاية الرحلة، ثم ذهب بها إلى بيت والدته، ونام ولم يستيقظ، ليموت في النهاية دون أن ينال من الدنيا أو الآخرة.

وتحدث أيضًا عن دوره في مسلسل «أين قلبي»، قائلاً إنه كان والدًا لابنتين يسرا التي كانت وفية ومتمسكة بأبيها، ونهال عنبر التي وصفها بأنها كانت "ملخومة في حياتها"، في إشارة إلى ضياعها وانشغالها عن القيم العائلية.

واختتم رشوان توفيق حديثه قائلاً: «أنا بطبيعتي بذاكر شغلي كويس وبتقي الله في كل الناس اللي بشتغل معاهم، ولازم أكون جاهز من سنة 1960 وأنا على نفس الطريق، ومش ناوي أغير».