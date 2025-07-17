500 ألف دولار.. الزمالك يتعاقد مع الجناح المغربي عبد الحميد معالي

نجح مسؤولو نادي الزمالك في إتمام التعاقد مع المغربي عبد الحميد معالي، جناح فريق اتحاد طنجة، بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم، وذلك بداية من الموسم الكروي الجديد.

وأكد مصدر داخل النادي أن الصفقة كلفت الزمالك نحو 500 ألف دولار، سيتم سدادها على أقساط، في إطار السياسة المالية الجديدة التي يتبعها النادي.

ومن المنتظر أن يتم قيد اللاعب تحت السن، حيث يبلغ من العمر 19 عامًا، ما يتيح للقلعة البيضاء الاستفادة من خدماته دون شغل مكان في القائمة الأساسية للفريق الأول.

ومن المقرر أن يصل عبد الحميد معالي إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة وتقديمه للجماهير ووسائل الإعلام.