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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بدون مشاكل .. طرق طبيعية للوقاية من آلام القدمين

الام القدمين
الام القدمين
اسماء محمد

يرغب عدد كبير من الأشخاص فى معرفة طرق الوقتاية من الام القدم حيث أنها من أكثر المشكلات الشائعة بين الشباب والكبار.

ووفقا لما جاء فى موقع posturepodiatry نكشف لكم طرق طبيعية تساعد فى علاج الام القدم.


الوقاية أساسية عندما يتعلق الأمر بآلام القدم ويحدث هذا من خلال اتباع ممارسات العناية السليمة بالقدم، يمكنك تقليل خطر الإصابة بأمراض القدم وتخفيف الألم الحالي.

حافظ على وزن صحي

الوزن الزائد يُسبب ضغطًا إضافيًا على القدمين، مما يؤدي إلى آلام القدمين وعدم الراحة وحافظ على وزن صحي باتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام لتقليل الحمل على قدميك.

الوزن


حافظ على نظافة قدميك

حافظ على قدميك نظيفة وجافة للوقاية من الفطريات والروائح الكريهة ثم اغسل قدميك يوميًا، وجففهما جيدًا، وضع مرطبًا لمنع الجفاف والتشقق.


اختر الأحذية المناسبة

استثمر في أحذية توفر دعمًا وتبطينًا مناسبين وارتدِ أحذيةً مناسبة، وتجنب أحذية الكعب العالي أو الأحذية غير الداعمة.


تبديل الأحذية

تجنب ارتداء نفس الحذاء يوميًا و بدّل بين الأحذية المختلفة للسماح بتهوية جيدة وتقليل خطر الإصابة برائحة القدم الكريهة أو العدوى الفطرية.


انتبه لقدميك

 انتبه لأي علامات انزعاج أو ألم في القدمين و إذا كنت تعاني من ألم مستمر أو متفاقم في قدميك، فاستشر طبيب الأقدام للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين.

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