السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه

أفادت وسائل إعلام سورية بوفاة الشيخ مرهج شاهين، الذي ظهر مؤخراً في مقطع فيديو تعرّض خلاله للإهانة وحلق شاربه على يد مجموعة مسلحة، متأثراً بحالة من الحزن الشديد، لا سيما أنه في العقد الثامن من عمره.

وذكرت المصادر بأن الشيخ شاهين لازم منزله منذ وقوع الحادثة، ولم يغادره عقب دخول قوات الأمن السوري إلى قريته الواقعة في ريف السويداء الغربي، بحسب ما ذكرت شبكة سوداء 24 .

وكان فيديو حلق شارب الشيخ مرهج شاهين انتشر على نطاق واسع مثيرا لموجة حزن واستنكار في أوساط أهالي بلدة الثعلة، حيث يتمتع الشيخ بمكانة اجتماعية مرموقة