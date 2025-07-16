توتر متصاعد في السويداء.. قوى الأمن تمشط الأحياء الشرقية وإسرائيل تتوعد النظام السوري

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إعلام سوري، بأن قوى الأمن بدأت صباح اليوم، الأربعاء، بعمليات تمشيط في الأحياء الشرقية لمدينة السويداء، وسط حالة من التوتر الأمني بعد مواجهات متفرقة مع مجموعات مسلحة في المنطقة.

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نتخلى عن دروز السويداء

وفي تطور متزامن، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن جيش الاحتلال سيواصل مهاجمة مواقع قوات النظام السوري، مطالبًا النظام بسحب قواته من محافظة السويداء و"ترك الدروز وشأنهم"، بحسب ما نقلته "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

تل أبيب تتبنى سياسة "نزع السلاح" جنوب سوريا

وأكد كاتس أن إسرائيل "لن تتخلى عن الدروز في سوريا"، متوعدًا بفرض ما وصفه بـ"سياسة نزع السلاح" التي قررتها الحكومة الإسرائيلية في المناطق الجنوبية، في إشارة إلى تحركات عسكرية إسرائيلية محتملة في محيط السويداء أو على الحدود السورية.

مخاوف من تصعيد جديد في الجنوب السوري

تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تُطرح مخاوف من تصعيد إقليمي أوسع، لا سيما مع تزامن الحشد العسكري الإسرائيلي على الحدود، واستمرار الاضطرابات الأمنية داخل السويداء، التي تشهد تجاذبات بين الدولة السورية ومجموعات مسلحة محلية.