قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لم يمتلك أي رئيس أمريكي سابق الجرأة على قصف إيران كما فعلت
نانت الفرنسي يرد على أنباء مفاوضات الأهلي لضم مصطفى محمد
ترامب: تم شحن الأسلحة إلى أوكرانيا والناتو سيدفع ثمنها
الأهلي يستهدف التعاقد مع ظهير أيسر أجنبي تحت السن
"علاء الدين" تحتفل بعيد ميلادها الـ32 بحضور أصحاب الهمم ودور الأيتام وقراء المجلة
خسائر بشرية جراء القصف الإسرائيلي لمحيط مطار الثعلة بالسويداء جنوب سوريا
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على محافظة السويداء السورية
سام مرسي يقترب من الكويت الكويتي لهذا السبب
الجيش الأمريكي يسحب 2000 جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس
انفراجة في مفاوضات هدنة غزة بشأن الانسحاب الإسرائيلي
فى أول ظهور إعلامي.. الحنفي يكشف سبب اعتزاله التحكيم ووجهته المقبلة
الولايات المتحدة وحلفاؤها يتفقون على فرض عقوبات صارمة ضد إيران بهذا الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خسائر بشرية جراء القصف الإسرائيلي لمحيط مطار الثعلة بالسويداء جنوب سوريا

القصف الإسرائيلي على جنوب سوريا
القصف الإسرائيلي على جنوب سوريا
ناصر السيد

أعلنت وسائل إعلام سورية اليوم الأربعاء عن وقوع خسائر بشرية من جراء شن جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 غارات جوية على محافظة السويداء جنوب سوريا.

وأوضح التلفزيون السوري أن جيش الاحتلال استهدف في قصفه محيط مطار الثعلة بريف السويداء، بالإضافة إلى منطقة الشقراوية.

وتشهد محافظة السويداء في جنوب سوريا اشتباكات دموية راح ضحيتها العشرات لليوم الثالث على التوالي، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أعلنا أمس الثلاثاء أنهما أصدرا أوامرهما بشن غارات جوية على السويداء.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن دولة الاحتلال لن تتخلى عن حماية الدروز في السويداء.

وفي سياق متصل، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن محافظة السويداء تشهد تدهورًا متسارعًا في الأوضاع الإنسانية بسبب الاشتباكات بين قوات تابعة لوزارة الدفاع السوريّة وعناصر من عشائر البدو من جهة، والمسلحين المحليين الدروز من جهة أخرى.

وتسببت الاشتباكات في خروج العديد من خطوط الكهرباء الرئيسية عن الخدمة، ما أدى إلى انقطاع للتيار الكهربائي في أحياء مدينة السويداء وريفها الغربي، بالتوازي مع توقف محطات ضخ المياه، ما حرم الأهالي من المياه منذ صباح أمس.

بالتوازي مع إغلاق المحال التجارية، حيث تشهد الأسواق في مدينة السويداء شللاً شبه كامل، حيث أغلقت غالبية المحال التجارية أبوابها خشية استهدافها بالقذائف أو السرقة، وسط نزوح عدد كبير من العائلات من المناطق القريبة من خطوط التماس، خاصة في بلدات المزرعة، كناكر، والثعلة.

خسائر بشرية القصف الإسرائيلي مطار الثعلة ريف السويداء جنوب سوريا محافظة السويداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

شركات المحمول

كل ما تريد معرفته عن تعويضات شركات المحمول .. القصة الكاملة

موعد بدء التوقيت

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن المواد المضافة للمجموع لطلاب المرحلة الابتدائية العام المقبل

النني

أول تعليق من محمد النني بعد أزمة زواجه الثاني

الإيجار القديم

قبل تصديق الرئيس.. هل تشمل تعديلات الإيجار القديم عقود إيجار الـ59 سنة؟

وزير التربية والتعليم

التفاصيل الكاملة لـ المناهج المدرسية المطورة لـ العام الدراسي القادم

المتهم

شوّح له بالحديدة ونازل يضربه | خناقة حامية في ميكروباص بالجيزة لسبب غريب

ترشيحاتنا

آيفون

أول هاتف آيفون قابل للطي قد يكون أرخص مما تتوقع

هاتف سامسونج

بمواصفات احترافية.. سامسونج تغزو الأسواق بسلسلة هواتف قابلة للطي

منصور

منصور إم جي تعلن طرح MG ZS الجديدة بتكنولوجيا ذكية

بالصور

7 علامات إذا ظهرت.. عليك فورا بعمل تحليل وظائف الكلى

علامات إذا ظهرت عليك قد تعني أن الكلى في خطر
علامات إذا ظهرت عليك قد تعني أن الكلى في خطر
علامات إذا ظهرت عليك قد تعني أن الكلى في خطر

معجزة.. فوائد اليقطين في علاج الحروق

فوائد اليقطين لعلاج الحروق
فوائد اليقطين لعلاج الحروق
فوائد اليقطين لعلاج الحروق

بتدوخ كتير فى الحر .. إليك 5 حيل لعلاج انخفاض ضغط الدم

علاج الضغط
علاج الضغط
علاج الضغط

سابها وخلع .. رجل سرق فلوس مراته بعد ما جالها السرطان وهرب| مش هتصدق حجته

سرق زوجته
سرق زوجته
سرق زوجته

فيديو

أحمد وفيق

هكذا بدأت رحلتي الفنية ولهذا أعود للكوميديا.. أحمد وفيق يكشف أسرار حياته

جيهان زكى

من البرلمان المصري لقلب باريس.. قصة جيهان زكي والتكريم التاريخي

أرمله إحسان الترك

فيديو الطرد والبيت المسلوب .. القصة الكاملة لأرملة إحسان الترك

المتهم

شوّح له بالحديدة ونازل يضربه | خناقة حامية في ميكروباص بالجيزة لسبب غريب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد