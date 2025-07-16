خسائر بشرية جراء القصف الإسرائيلي لمحيط مطار الثعلة بالسويداء جنوب سوريا

أعلنت وسائل إعلام سورية اليوم الأربعاء عن وقوع خسائر بشرية من جراء شن جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 غارات جوية على محافظة السويداء جنوب سوريا.

وأوضح التلفزيون السوري أن جيش الاحتلال استهدف في قصفه محيط مطار الثعلة بريف السويداء، بالإضافة إلى منطقة الشقراوية.

وتشهد محافظة السويداء في جنوب سوريا اشتباكات دموية راح ضحيتها العشرات لليوم الثالث على التوالي، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أعلنا أمس الثلاثاء أنهما أصدرا أوامرهما بشن غارات جوية على السويداء.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن دولة الاحتلال لن تتخلى عن حماية الدروز في السويداء.

وفي سياق متصل، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن محافظة السويداء تشهد تدهورًا متسارعًا في الأوضاع الإنسانية بسبب الاشتباكات بين قوات تابعة لوزارة الدفاع السوريّة وعناصر من عشائر البدو من جهة، والمسلحين المحليين الدروز من جهة أخرى.

وتسببت الاشتباكات في خروج العديد من خطوط الكهرباء الرئيسية عن الخدمة، ما أدى إلى انقطاع للتيار الكهربائي في أحياء مدينة السويداء وريفها الغربي، بالتوازي مع توقف محطات ضخ المياه، ما حرم الأهالي من المياه منذ صباح أمس.

بالتوازي مع إغلاق المحال التجارية، حيث تشهد الأسواق في مدينة السويداء شللاً شبه كامل، حيث أغلقت غالبية المحال التجارية أبوابها خشية استهدافها بالقذائف أو السرقة، وسط نزوح عدد كبير من العائلات من المناطق القريبة من خطوط التماس، خاصة في بلدات المزرعة، كناكر، والثعلة.