أكد محمد فارس، الإعلامي بقناة الأهلي، تقديره الكبير للمدير الفني السويسري مارسيل كولر، مشيرًا إلى أنه يعتبره ثاني أعظم مدرب في تاريخ النادي بعد البرتغالي مانويل جوزيه.

الأهلي

وأوضح فارس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه بعيدًا عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن عودة كولر لتدريب الأهلي من عدمها، سيظل المدرب السويسري من أكثر المدربين الذين أحبهم خلال تاريخ النادي.

وشدد الإعلامي بقناة الأهلي على مكانة كولر الخاصة لديه، مؤكدًا أنه سيظل ثاني أكثر مدرب يحبه في تاريخ القلعة الحمراء بعد مانويل جوزيه.