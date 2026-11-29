حقق فريقا الأهلي والزمالك الميدالية الذهبية في منافسات الدوري الممتاز للكاتا الناشئين والناشئات في منافسات أكدت قيمة العمل والجهد والطموح وقدرة أبطال الناديين على تقديم مستويات تليق بتاريخ ومكانة الكاراتيه المصري



ففي منافسات الكاتا "ناشئات"، حصد الأهلي على الذهبية متفوقا على ناديي حدائق الأهرام والزهور اللذين جاءا في المركزين الثاني والثالث.

وعلى صعيد منافسات الكاتا "ناشئين"، جاء الزمالك في الصدارة يليه ناديي الزهور والأهلي على الترتيب.

أشاد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعبون خلال منافسات البطولة منذ البداية للنهاية وهذا دليل واضح على أن هناك جيلا جديدا سيكون قادرا على تمثيل مصر في مختلف المحافل الدولية.

أضاف أن مجلس إدارة الاتحاد حريص على الاهتمام بقطاع الناشئين من أجل إعداد كوادر تكون قادرة على رفع العلم المصري وتكرار ما حدث في بطولة العالم التي أقيمت بالصين مؤخرا والتي حققت خلالها لاعبات الكاتا الميدالية الفضية في إنجاز تاريخي يضاف إلى رصيد مصر.