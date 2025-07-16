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وزير الطوارئ السوري يعلن إخماد حرائق اللاذقية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الطوارئ السوري يعلن إخماد حرائق اللاذقية

حرائق اللاذقية
حرائق اللاذقية
ناصر السيد

أعلن وزير الطوارئ السوري رائد الصالح، انتهاء إخماد حرائق اللاذقية، مشدداً على أن التحدي القادم هو إعادة تأهيل الغابات المتضررة، ومؤكداً أن الكارثة الحقيقية تكمن في تداعيات ما بعد الحريق، رغم ما تحقق من إنجاز ميداني واسع.

وحذر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ اللاذقية محمد عثمان في المدينة، من تداعيات خطيرة قد تمتد لسنوات، موضحا أن ما تحقق هو نتيجة لـ"تكافل وطني وشعبي واسع، وتعاون ميداني بين مؤسسات الدولة والفرق التطوعية والدولية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضاف الصالح أن : "النار انتهت، لكن المهمة لم تنته، ومن اليوم تبدأ مهمتنا الحقيقية لإعادة الحياة إلى هذه الجبال"، في إشارة إلى بدء جهود إعادة التأهيل وإحياء الغابات المتضررة.

وتوجه وزير الطوارئ السوري بالشكر إلى الفرق القادمة من تركيا والأردن والعراق ولبنان وقطر، "وإلى جميع الفرق التطوعية التي كان لها دور مهم في الدعم اللوجستي، إضافة إلى وزارات الدولة ومؤسساتها التي عملت بتناغم ومسؤولية".

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