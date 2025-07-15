إسبانيا تؤكد: لا نسمح بمرور سفن تحمل أسلحة إلى إسرائيل عبر موانئنا

أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده ترفض السماح بدخول أو توقف السفن المحملة بالأسلحة الموجهة إلى إسرائيل في الموانئ الإسبانية، وذلك في ظل التصعيد المستمر في قطاع غزة.

وقال ألباريس في تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية: "نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ويجب إنهاء الحرب"، مشددًا على أن تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان لم يعد مقبولًا.

وأوضح الوزير أن إسبانيا تلتزم بتشريعات الاتحاد الأوروبي التي ترفض استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، مؤكدًا دعم بلاده لحل الدولتين كخيار أساسي لتحقيق السلام.

كما دعا إلى تعليق كافة صفقات بيع الأسلحة لإسرائيل، مشيرًا إلى أن مدريد تحترم قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وتلتزم بالقانون الدولي.