أمطار غزيرة وسيارات مغمورة بالمياه.. إسبانيا تشهد موجة من الفيضانات العارمة

أفادت صحيفة الديلى ميل البريطانية أن إسبانيا شهدت حالة من التغيرات المناخية المفاجئة، حيث شهدت الشوارع حالة من الشلل المرورى بسبب تساقط الامطار، غرق الشوارع، و انخفاض درجات الحرارة، حيث غمرت المياه أحد الأماكن السياحية الشهيرة، وصدرت الحكومة تحذيرات من الفيضانات والبرد.

و شهدت مدينة تارازونا في سرقسطة، وهي وجهة سياحية شهيرة، هطول أمطار بلغت 100 ملم في ساعة واحدة فقط، يوم الجمعة - وتظل في حالة تأهب قصوى، ورصدت الصور سيارات مغمورة وجرفتها المياه، وشوارع غارقة بالكامل.

وتلقى ما يقرب من نصف مقاطعات إسبانيا الخمسين تحذيرات جوية من وكالة الأرصاد الجوية الحكومية (AEMET)، وتواجه بعض الجزر حالة تأهب برتقالية أعلى، وهي ثاني أعلى حالة، لذا يتعين على السكان المحليين والسياح الاستعداد للعواصف الشديدة والأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة والمناطق التي واجهت ضربًا شديدًا هي هويسكا، وتيرويل، وسرقسطة، وبرشلونة، وجيرونا، وليدا، وتاراغونا، وكاستيلون .

