بقرار من الإدارة الأمريكية.. "ناسا" تخفي تقارير عن التغير المناخي

أفادت "سكاي نيوز عربية" بأن إدارة الرئيس الأميريكي دونالد ترامب اتخذت خطوة جديدة تعرقل وصول الأفراد والحكومات المحلية وحكومات الولايات إلى تقارير مهمة عن تأثيرات مخاطر التغير المناخي، حيث أغلقت، في وقت سابق من شهر يوليو الجاري، المواقع الحكومية الرسمية الأمريكية التي نشرت تقييمات المناخ الموثوقة والمراجعة، التي تتحدث عما يمكن توقعه بشأن تأثيرات التغير المناخي، وأفضل السبل للتكيف معه.



و صرح البيت الأبيض بأن إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) ستحتفظ بالتقارير امتثالا لقانون صدر عام 1990 يلزم بنشرها، وهو ما قالت "ناسا" إنها تخطط له، و لكن أعلنت "ناسا" يوم الإثنين انها ألغت هذه الخطط، و أنها لن تنشر التقييمات الوطنية للمناخ، وقالت "ناسا" إنها ليست ملزمة قانونيا بنشر هذه البيانات.



وكانت "ناسا" أصدرت في 3 يوليو بيانا جاء فيه: "ستنشر جميع التقارير السابقة على الموقع الإلكتروني، مما يضمن استمرارية إعداد التقارير".

و اتهم منتقدين هذا القرار، من بينهم علماء، الإدارة بمحاولة تجاهل معلومات حيوية.

و يوضح تقرير عام 2023 كيف أن التغير المناخي يهدد الصحة والأمن وسبل العيش، مع تعرض المجتمعات المهمشة لمخاطر أكبر.

