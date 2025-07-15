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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الروسي يلتقي الرئيس الصيني

لافروف
لافروف
محمد على

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التقى الرئيس الصيني شي جين بينج.
 


يزور لافروف الصين لحضور اجتماع وزراء خارجية منظمة شنجهاي للتعاون.
 

وقالت الوزارة الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني إن "لافروف نقل إلى الزعيم الصيني تحيات ودية وأطيب تمنيات رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين".

وذكرت"وناقش الجانبان عددا من القضايا المتعلقة بالاتصالات السياسية الثنائية... بما في ذلك الاستعدادات للزيارة المقبلة للرئيس الروسي إلى  الصين".

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الروسي إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وإجراء محادثات مع شي جين بينج، والمشاركة في احتفالات الثالث من سبتمبر بمناسبة الذكرى السنوية للانتصار على اليابان في الحرب العالمية الثانية.

روسيا الصين لافروف شي جين بينج

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