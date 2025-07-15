أخبار العالم | ترامب يصعّد ضد موسكو.. ارتفاع ضحايا فيضانات تكساس.. الاتحاد الأوروبي وألمانيا يتحركان لردع واشنطن

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة صباح اليوم الثلاثاء على مستوى الشأن الدولي، وفيها:

ترامب يصعّد: أسلحة لأوكرانيا وإنذار لروسيا بـ50 يومًا قبل العقوبات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة أسلحة ضخمة لدعم أوكرانيا عبر الناتو، ملوحًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على روسيا والدول المتعاملة معها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام خلال 50 يومًا.

كارثة فيضانات تكساس: 131 قتيلًا وعشرات المفقودين وتحقيقات رسمية في غياب التحذيرات

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في ولاية تكساس إلى 131 قتيلاً، معظمهم من الأطفال، وسط تساؤلات عن غياب أنظمة الإنذار المبكر، وتحقيقات رسمية مرتقبة هذا الشهر حول الاستعدادات والإجراءات الحكومية.

ترامب يضغط لخفض الفائدة إلى 1% لتمويل العجز... وخبراء يحذرون من أزمة تضخم

طالب ترامب الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة إلى 1% لتقليل كلفة الدين العام، ما أثار مخاوف خبراء الاقتصاد من فقدان الثقة في السوق الأمريكية وتكرار أزمات تضخم كبرى.

أزمة تمويل التعليم في أمريكا: إدارة ترامب تجمّد مليارات الدولارات وسط اتهامات بغياب الشفافية

علّقت إدارة ترامب صرف أكثر من 6 مليارات دولار من أموال التعليم، مما يهدد برامج مدرسية في أوهايو وولايات أخرى. الكونغرس يطالب بتوضيحات، وسط انتقادات لسياسات الإنفاق غير الشفافة.

ولايتي: لا مفاوضات مع واشنطن على حساب تخصيب اليورانيوم... وعلاقات باكو مع تل أبيب تثير قلق طهران

أعلن مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي أن إيران مستعدة للتفاوض مع أمريكا بشرط احترام "الخطوط الحمراء"، خاصة تخصيب اليورانيوم، مع انتقاد علاقات أذربيجان بإسرائيل.

انقلاب قارب قبالة جزر مينتاواي... 11 مفقودًا وجهود إنقاذ مستمرة في إندونيسيا

قُلب قارب يقل 18 راكبًا قرب جزر مينتاواي بإندونيسيا وسط أمطار غزيرة، حيث تم إنقاذ 7 أشخاص، بينما يستمر البحث عن 11 مفقودًا في ظروف مناخية صعبة.

مستشار ألمانيا: برلين ستؤدي دورًا حاسمًا في اتفاق الأسلحة بين واشنطن وكييف والناتو

أكدت الحكومة الألمانية مشاركتها في تمويل وإرسال صواريخ باتريوت لأوكرانيا ضمن اتفاق دفاعي جديد مع واشنطن والناتو، وسط ترحيب أوروبي وتحفظات روسية.

الاتحاد الأوروبي يهدد برسوم مضادة بقيمة 72 مليار يورو ردًا على التعريفات الأمريكية

في تصعيد تجاري جديد، أعلن الاتحاد الأوروبي نيته فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترامب بشأن التعريفات على الصادرات الأوروبية.

وزير الخارجية الإسرائيلي: حماس ليست جزءًا من مستقبل غزة

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي أن حماس لن تكون جزءًا من مستقبل غزة، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم نية إسرائيل احتلال القطاع بشكل دائم، مع التركيز على ترتيبات أمنية جديدة.

مسؤول روسي: استئناف إمدادات الصواريخ لأوكرانيا خطوة إلى الوراء

اعتبر مسؤول روسي بارز أن تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ جديدة يمثل تراجعًا عن جهود السلام وتصعيدًا خطيرًا في النزاع، متوعدًا برد عسكري محتمل.