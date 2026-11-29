تفقد رضا عطاالله، رئيس مركز ومجلس مدينة سيوة،اليوم الاحد يرافقه الحاج بلال أحمد بلال، ومسؤولو الإدارة الهندسية بالمجلس المسار الممتد من شارع «تورار» وحتى منطقة «المنشية»، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على الترتيبات الخاصة بأعمال توسعة وتطوير الشوارع المدرجة ضمن الخطة العامه للمحافظة للعام المالي 2026 / 2027.

أهمية الالتزام بالجداول الزمنية

​وأكد رئيس مركز ومدينة سيوة خلال الجولة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتذليل كافة العقبات أمام فرق العمل.

وشدد على ضرورة مراعاة الهوية البيئية والمعمارية الفريدة للواحة أثناء تنفيذ أعمال التطوير، بما يحقق السيوله المروريه ومايخدم اهالي سيوه وزائريه افي ضوء توجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، بضرورة الارتقاء بمستوى البنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري والجمالي لواحة سيوة،