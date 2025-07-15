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استشهاد وزير العدل الفلسطيني بقصف إسرائيلي على مدينة غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد وزير العدل الفلسطيني بقصف إسرائيلي على مدينة غزة

وزير العدل الفلسطيني السابق
وزير العدل الفلسطيني السابق
محمود نوفل

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد وزير العدل الأسبق محمد فرج الغول بقصف إسرائيلي على مدينة غزة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 13 مواطنا فلسطينيا أغلبهم من الأطفال وأصيب آخرون، بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن 9 فلسطينيين استشهدوا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف مسيرة إسرائيلية خيمة لنازحين في منطقة الأرض الطيبة غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي مخيم البريج شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا على محيط برج همام، أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، كما أصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بعد قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر في مستشفيات قطاع غزة، عن استشهاد 47 مواطنا فلسطينيا في قصف للاحتلال  27 وسط وجنوب القطاع.

غزة وزير العدل الفلسطيني سابقا خيمة نازحين مستشفيات غزة محمد فرج الغول

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