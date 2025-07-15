متحدث فتح: نتنياهو وجيشه يصرون على مواصلة العدوان واحتلال قطاع غزة

قال عبدالفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يرتكب جرائم إبادة جماعية ويواصل قصف ما تبقى من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا العدوان المستمر يعكس بشكل واضح طبيعة ونهج منظومة الحكم في إسرائيل، التي لا تبحث عن مبررات لمواصلة حربها على الشعب الفلسطيني.

وأضاف عبدالفتاح في تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال لا يفهم سوى لغة القوة العسكرية، التي تتجسد في سياسات الإبادة والتطهير العرقي، مؤكدًا أنه طالما أن قوات الاحتلال موجودة على الأرض في غزة، فمن الطبيعي أن يكون هناك رد فعل وضربات مضادة.



وأكد، أن ما حرب الاستنزاف ليست في صالح جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يمتلك القدرة على الصمود طويلًا كما يفعل الشعب الفلسطيني، مشيرًا، إلى أنّ العدوان الإسرائيلي متواصل، رغم الحديث عن إمكانية التوصل إلى هدنة، في ظل إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة على الاستمرار في العدوان والاحتلال.

