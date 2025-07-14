مصادر طبية فلسطينية: 51 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية فلسطينية، بسقوط 51 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق نفذت طواقم الدفاع المدني في محافظات قطاع غزة منذ صباح أمس الأحد، وحتى صباح يوم الإثنين، 38 مهمة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وفقا لوكالة "صفا".

تضمنت هذه المهمات مهمتي إطفاء، و3 مهمات إنقاذ، و26 مهمة إسعاف، و7 مهمات أخرى، المكتب الإعلامي للدفاع المدني.



وذكر المكتب أنه تم التعامل مع مصاب ونقله إلى المستشفى الكويتي إثر استهداف مخيم طبريا للنازحين، لافتًا إلى انتشال 3 شهداء إثر استهداف خيام للنازحين في شارع الحية.