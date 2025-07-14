إعلام إسرائيلي: عدد من الجنود سقطوا في حدث أمني بجباليا شمال غزة

ذكر إعلام إسرائيلي، أنّ عددًا من الجنود القتلى سقطوا في حدث أمني بجباليا شمالي القطاع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

غياب التفاصيل الرسمية

وقالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن مصادر إسرائيلية غير رسمية أفادت بأن حدثين أمنيين كبيرين وقعا صباح اليوم داخل قطاع غزة، أحدهما شمال شرق القطاع والآخر في محيط مدينة خان يونس جنوباً، موضحة أنه رغم غياب التفاصيل الرسمية بسبب فرض الرقابة العسكرية على الإعلام الإسرائيلي، إلا أن بعض المنصات الإعلامية التي لا تخضع للرقيب كشفت عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وإصابة آخرين، تم إجلاؤهم عبر خمس مروحيات عسكرية إلى مستشفيات داخل تل أبيب، ما يشير إلى أن إصاباتهم وُصفت بالحرجة، وتشير المعطيات الأولية إلى استهداف آلية عسكرية بصاروخ مضاد للدروع، ما أسفر عن سقوط القتلى والمصابين، فيما تعرضت فرق الإنقاذ لاشتباكات خلال محاولة سحب المصابين.

إطلاق نيران كثيفة على المنطقة

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن جيش الاحتلال طبق "بروتوكول هنيبال"، والذي ينص على إطلاق نيران كثيفة على المنطقة التي شهدت الحدث الأمني، خوفاً من وقوع أحد جنوده في الأسر. بالفعل، جرى الحديث عن فقدان جندي إسرائيلي في بداية الحادثة، لكن مصادر لاحقة أكدت العثور عليه مقتولًا، ونُفيت احتمالية أسره، وترافقت هذه التطورات مع تبادل كثيف لإطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في المناطق الشرقية من غزة، ويبدو أن الحادث استمر لساعات، وسط إجراءات عسكرية استثنائية وتكثيف عمليات التمشيط خشية وجود عبوات ناسفة أو كمائن إضافية.