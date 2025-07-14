⁠مصادر لـ القاهرة الإخبارية: رئيس المخابرات يعقد لقاءات مع وفود المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

أكدت ⁠مصادر للقاهرة الإخبارية، أن الوسطاء المصريون والقطريون والولايات المتحدة يكثفون اتصالاتهم ولقاءاتهم مع كافة الأطراف لدفع جهود التوصل للتهدئة بغزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت مصادر للقاهرة الإخبارية، إن مصر وقطر تتفقان على أهمية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات والإفراج عن الأسرى والمحتجزين.



وفي وقت سابق، نفذت طواقم الدفاع المدني في محافظات قطاع غزة منذ صباح أمس الأحد، وحتى صباح يوم الإثنين، 38 مهمة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وفقا لوكالة "صفا".

وتضمنت هذه المهمات مهمتي إطفاء، و3 مهمات إنقاذ، و26 مهمة إسعاف، و7 مهمات أخرى، المكتب الإعلامي للدفاع المدني.