3 قتلى وجرحى بصفوف الاحتلال الإسرائيلي إثر عمليتين في غزة

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، بوقوع حدثين أمنيين متزامنين في قطاع غزة، أسفرا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، موضحة بأن الحدث الأول وقع في المنطقة الشرقية، شمال شرق القطاع، فيما تمثل الحدث الثاني في استهداف جنوب قطاع غزة، تحديدًا في خان يونس.

وأشارت «أبو شمسية» خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية غير خاضعة للرقابة العسكرية نشرت تفاصيل العمليات، حيث أكدت مقتل 3 جنود إسرائيليين على الأقل، إضافة إلى إصابة آخرين بجراح وصفت بالخطيرة والحرجة، لافته إلى أنه بحسب المصادر ذاتها، تم نقل المصابين عبر 5 مروحيات عسكرية إلى مستشفيات داخل الأراضي المحتلة، وتحديدًا إلى منطقة تل أبيب، ما يشير إلى خطورة الإصابات.

وفي تفاصيل العملية، أكدت التقارير أن إحدى الآليات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال تعرضت لاستهداف مباشر بصاروخ مضاد للدبابات، مما أدى إلى تدميرها وسقوط قتلى ومصابين.