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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تحركات دبلوماسية مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة.. مصر وقطر تقودان جهود التهدئة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في ظل تصاعد القصف وتفاقم المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، تسارعت وتيرة التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية، حيث كشفت مصادر مطلعة لـ"القاهرة الإخبارية" عن أن مصر وقطر، بالتعاون مع الولايات المتحدة، يبذلون جهودًا متواصلة لعقد لقاءات واتصالات مكثفة مع الأطراف المعنية، في محاولة لدفع المفاوضات نحو اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.

تنسيق مصري قطري في لحظة حرجة

في الوقت الذي يشتد فيه التصعيد العسكري، تتقاطع الرؤى المصرية والقطرية حول ضرورة التوصل إلى اتفاق يضع حدًا للدمار المتواصل في غزة. وتركز المبادرات المطروحة على ضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السكان، إلى جانب التوصل إلى تفاهمات بشأن الإفراج عن الأسرى والمحتجزين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتأتي هذه الجهود في سياق لقاءات مكثفة عقدها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، شملت رئيس الوزراء القطري وممثلين عن الفصائل الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، بهدف تضييق هوة الخلافات وتمهيد الطريق نحو تفاهمات نهائية.

تحرك إقليمي في توقيت حرج

يرى اللواء نبيل السيد، الخبير الاستراتيجي، أن التوافق المصري القطري على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يعد تطورًا محوريًا في المشهد الإقليمي، ويعكس إدراكًا متناميًا لخطورة استمرار الحرب وتداعياتها على الأمن الإقليمي والإنساني.

وأضاف أن التحرك يأتي في وقت دقيق ، بالتوازي مع تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية، مما يضفي طابعًا عاجلًا على المبادرات الدبلوماسية القائمة.

دور مصر التاريخي وجهود قطر 

وأوضح السيد أن مصر، بما تمتلكه من موقع جغرافي محوري وتجربة طويلة في إدارة الملف الفلسطيني، تتحرك بشكل نشط بالتعاون مع مختلف القوى الدولية والإقليمية لإحياء مسار التهدئة، مع التركيز على فتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات للمدنيين.

وأكد أن هذه الجهود تكتمل عبر التنسيق مع قطر، التي تؤدي دورًا فاعلًا في الوساطة، نظرًا لعلاقتها المباشرة بعدد من الفصائل الفلسطينية، مما يعزز فرص الوصول إلى اتفاق يضمن الحد الأدنى من الاستقرار ووقف العمليات العسكرية.

مطلوب.. إرادة دولية حقيقية

وشدد الخبير الاستراتيجي على أن إنجاح هذه الجهود يتطلب توافر إرادة دولية صادقة، خاصة من قبل الدول المؤثرة، لممارسة الضغط اللازم على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية واحترام القانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن استمرار العدوان لن يؤدي إلى حل، بل يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد والانفجار الإقليمي، وهو ما تحذر منه مصر وقطر بشكل واضح.

وحدة الموقف العربي ضرورة لا رفاهية

واختتم السيد حديثه بالتأكيد على أن التنسيق المصري القطري لا يعكس فقط توافقًا سياسيًا، بل يمثل نموذجًا للوحدة العربية التي طال انتظارها في إدارة الأزمات المصيرية.

وأشار إلى أن هذا التنسيق يشكل ركيزة أساسية في إعادة التوازن إلى المنطقة، وقد يكون البوابة الحقيقية نحو حل سياسي شامل ومستدام، يعالج جذور الأزمة الفلسطينية، لا مجرد احتوائها بشكل مؤقت.

بين الجهود المتسارعة والضغوط المتزايدة، يبقى الأمل معلّقًا على قدرة التحركات المصرية والقطرية، بدعم أمريكي، على كسر الجمود السياسي وإيجاد مخرج إنساني للأزمة في غزة. فالمشهد الميداني يزداد تعقيدًا، بينما يئن السكان تحت وطأة حرب طاحنة لا ترحم. وفي ظل هذا الواقع، لم يعد التوصل إلى تهدئة خيارًا دبلوماسيًا فقط، بل ضرورة أخلاقية وإنسانية عاجلة. فهل تنجح المساعي في إخماد نار الحرب، أم أن الطريق إلى السلام سيبقى مؤجلًا في انتظار توافقات أكبر؟ الأيام المقبلة وحدها تحمل الإجابة.

مصر قطر الولايات المتحدة النار غزة

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