وزير الخارجية الإسرائيلي: لا نسعى لسيطرة طويلة الأمد على قطاع غزة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ليورونيوز، إن تل أبيب لا تسعى للسيطرة طويلة الأمد على قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في مقابلة مع قناة يورونيوز، إن حركة حماس لا يمكن أن تكون جزءًا من مستقبل قطاع غزة، مشدّدًا على أن إسرائيل لا تخطط للسيطرة على القطاع على المدى الطويل، معتبرًا وجود حماس وفسادها المعتمد على السلاح عقبة أمام أي تسوية سياسية مستقبلية

وأضاف ساعر في تصريحاته قائلا “إذا كانت حماس مستعدة لطرح سلاحها وأن يتخلّى القطاع عن طابعه العسكري، يمكن التوصّل لمسار سياسي”.