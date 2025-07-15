أحمد موسي: مصر طرف أصيل ورئيسي في ملف غزة.. وترامب: أعتقد أننا سنتوصل لحل بشأن مسألة سد النهضة الإثيوبي |أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:



أزمة دخول الأندية بالجلابية.. إجراء عاجل من الشباب والرياضة

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة لن تسمح بوجود أي بنود في لوائح الأندية تمس الكرامة أو التمييز على أساس المظهر أو الطبقة الاجتماعية، وأن القواعد الجديدة ستبدأ في التطبيق خلال الفترة المقبلة، بهدف خلق بيئة رياضية أكثر احترامًا وتوافقًا مع طبيعة المجتمع المصري.



الصحة تؤكد عدم وجود أنواع ناقصة من الأنسولين

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الأنسولين من الأدوية المهمة، وبخاصة للأطفال: "بمجرد وصول الشكوى إلينا بنقص بعض أنواع الأنسولين في عيادات التأمين الصحي بمنيا القمح في محافظة الشرقية، تواصلنا مع فرع التأمين الصحي في الشرقية، وهيئة الشراء الموحد المسؤولة عن التوريد لكل المستشفيات التي تتبع وزارة الصحة".



محامي إبراهيم سعيد: طليقته رفعت عليه أكثر من 22 قضية ونطالب بوقف المناوشات

صرح المستشار محمد رشوان، محامي لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد، أن السيدة داليا بدر، طليقة موكله، أقامت ضده أكثر من 22 دعوى قضائية، وليس قضيتين فقط كما ورد في مداخلتها الهاتفية مساء أمس.

أحمد موسي: مصر طرف أصيل ورئيسي في ملف غز ة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ملف غزة يُعد أولوية قصوى بالنسبة لمصر، مشددًا على أن مصر طرف أصيل ورئيسي في هذا الملف، ولا يمكن تنفيذ أي خطوة دون موافقتها.

الحفر بلودر أمام الاهرامات.. أحمد موسي: ما يحدث اليوم غير طبيعي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن منطقة الأهرامات أهم منطقة آثار في العالم،، وقد تم إرسال فيديو لي من أحد الأشخاص وأريد رد من الجهات المعنية المرتبطة بالآثار».

جوتيريش: آمل أن تتمكن الأطراف من التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

أكد أنطونيو جوتيريش، أن الوضع في غزة مروع، وما نراه من القتل والتدمير لا مثيل له، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

متحدث الوزراء : 7500 عقار آيل للسقوط فى الاسكندرية

قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء ان الدكتور مصطفى مدبولى كان حريص فى زيارته اليوم على متابعه كافة المشروعات فى محافظة الاسكندرية ومنها الصحة والطرق والمرافق والصرف الصحى .

سحب رعدية| الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة بشأن درجات الحرارة، مشيرة إلى أن جنوب البلاد تتعرض لأمطار متفاوتة الشدة وأمطار رعدية.

ترامب: أعتقد أننا سنتوصل لحل بشأن مسألة سد النهضة الإثيوبي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أعتقد أننا سنتوصل لحل بشأن مسألة سد النهضة الإثيوبي"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

ترامب: نبلي بلاء حسنا تجاه غزة.. ويمكن التوصل إلى اتفاق قريبا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تبلي بلاء حسنا تجاه غزة، قائلا: "أعتقد أنه من الممكن التوصل لاتفاق قريبا"، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

⁠مصادر لـ القاهرة الإخبارية: رئيس المخابرات يعقد لقاءات مع وفود المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

أكدت ⁠مصادر للقاهرة الإخبارية، أن الوسطاء المصريون والقطريون والولايات المتحدة يكثفون اتصالاتهم ولقاءاتهم مع كافة الأطراف لدفع جهود التوصل للتهدئة بغزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

