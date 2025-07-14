أكد أنطونيو جوتيريش، أن الوضع في غزة مروع، وما نراه من القتل والتدمير لا مثيل له، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال جوتيريش: آمل أن تتمكن الأطراف من التوصل لوقف إطلاق النار في غزة".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الإثنين، بمقتل 3 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وإصابة آخرين بجروح خطيرة في قطاع غزة.

وعثر على جثة جندي فُقدت آثاره خلال كمين "صعب" بقطاع غزة، كما احترقت آلية عسكرية وانفجرت، وتم تفعيل إجراء هانيبال خلال الحدث الأمني.

ويستخدم جيش الاحتلال إجراء هانيبال؛ لمنع أسر جنوده، حتى لو كان ذلك بقتلهم، ويسمح هذا البروتوكول بقصف مواقع الجنود الأسرى.