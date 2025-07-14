مقتل 3 جنود إسرائيليين في قطاع غزة.. والاحتلال يفعل إجراء هانيبال

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، بمقتل 3 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي وإصابة آخرين بجروح خطيرة في قطاع غزة.

تفعيل إجراء هانيبال

وعثر على جثة جندي فُقدت آثاره خلال كمين "صعب" بقطاع غزة، كما احترقت آلية عسكرية وانفجرت، وتم تفعيل إجراء هانيبال خلال الحدث الأمني.

ويستخدم جيش الاحتلال إجراء هانيبال لمنع أسر جنوده، حتى لو كان ذلك بقتلهم، ويسمح هذا البروتوكول بقصف مواقع الجنود الأسرى.

مقتل إسرائيليين في غزة

وفي نفس السياق، كشفت مصادر لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، أن هناك أنباء عن حدث أمني استهدف قوات الاحتلال المتوغلة شرقي مدينة غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل دخانية شمالي حي التفاح شمال شرقي المدينة.

وأفاد بأن طائرة مروحية إسرائيلية "أباتشي" أطلقت النار باتجاه حييّ الشجاعية والتفاح شرقي المدينة، وسط استمرار القصف الجوي والمدفعي.