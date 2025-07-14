نتنياهو: سأواصل الضغط على حماس.. ولن أنسحب من غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين أنه يعتزم استكمال الضغط العسكري والدبلوماسي على حركة حماس للإفراج عن جميع المحتجزين في قطاع غزة.

صفقة غزة

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه لن يقبل بصفقة سيئة بشأن غزة تفضي إلى الانسحاب من غزة والسماح بإعادة تسليح حماس.

يأتي ذلك في ظل تعثر المفاوضات بشأن الهدنة في غزة، نتيجة رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من القطاع، حيث تجري المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة لليوم التاسع بوساطة مصر وقطر.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء منذ أكتوبر 2023 إلى 58,386 شهيدًا و139,077 إصابة، في وقت لا تزال فيه أعداد من الضحايا عالقة تحت الركام وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بفعل القصف المستمر والدمار الكبير.

استشهاد منتظري المساعدات

وفي سياق متصل، ارتفعت أعداد شهداء لقمة العيش، الذين استُهدفوا خلال تلقي أو توزيع المساعدات، إلى 838 شهيدًا و5,575 إصابة، وذلك بعد وصول 5 شهداء و143 إصابة جديدة إلى المستشفيات خلال اليوم الأخير.