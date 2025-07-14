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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يمنح بوتين مهلة 50 يوما لوقف الحرب

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستفرض "رسوما جمركية مرتفعة للغاية" على روسيا خلال 50 يوما في حال عدم توصلها إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأضاف ترامب: "سنعتمد تعريفات جمركية قاسية للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال 50 يومًا". وأشار إلى أنها تعريفات ثانوية وستكون بنسبة 100%، ذلك خلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في المكتب البيضاوي.

وأكد ترامب أنه يريد رؤية الحرب في أوكرانيا تنتهي، معبرًا عن "خيبة أمله" تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أن بلاده تصنع أفضل المعدات، وأفضل الصواريخ، موضحا أنهم سيرسلون هذه الأسلحة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكدًا أن "الحلف سيدفع ثمنها".

وأشار ترامب إلى أن توزيع الأسلحة على أوكرانيا سيتم بالتنسيق مع الناتو، قائلا: "سوف نصنع أسلحة من الطراز الأول" ونرسلها إلى الناتو، مضيفًا أن الحلف سيقوم بعد ذلك بإرسالها إلى حيث تكون هناك حاجة لها.

وخلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في المكتب البيضاوي، قال ترامب للصحفيين إنه يشعر بخيبة أمل تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الرئيس الأمريكي إنه "غير مسرور " بدرجة كبيرة من بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا.

دونالد ترامب رسوما جمركية روسيا أوكرانيا

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