قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحبك ياكينج.. تامر حسني يعلق على صورته مع محمد منير
منتخب رجال السلة يفوز على كوت ديفوار وديًا استعدادًا لبطولة الأفروباسكت
لوكا مودريتش يختار قميصه مع ميلان الإيطالي
في بث مباشر.. أحمد موسى يكشف كارثة الحفر أمام الأهرامات
حماس تتهم نتنياهو بتعمد إفشال مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة
من الكنترول.. سؤال يضمن لك النجاح في اختبار قدرات كلية الفنون الجميلة
مساعي أمريكية لحل النزاع بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا
الدفع بقوات الإنقاذ لانتشال جثمان شاب غرق في مياه بحر شبين بالغربية
ترامب: أصبت بالإحباط بسبب بوتين.. وسنرسل الأسلحة لأوكرانيا
رئيس غرفة الجيزة التجارية يشيد بحزمة الحوافز الاقتصادية الجديدة
ترامب: سنعمل على حل النزاع بين مصر وإثيوبيا.. ولا أعرف لماذا مولنا سد النهضة
من 30 لـ 150 ألف جنيه .. مصاريف الجامعات الأهلية في مصر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صندوق الأمم المتحدة للسكان يطلق حالة سكان العالم لعام 2025

خلال الفعاليات
خلال الفعاليات
هاجر رزق

 احتفل صندوق الأمم المتحدة للسكان  باليوم العالمي للسكان اليوم الاثنين ١٤ يوليو، حيث أكد على أهمية التمكين الإنجابي، وتزويد الشباب بالمعرفة والوسائل والفرص لبناء مستقبلهم.

كما أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال الفعالية تقرير حالة سكان العالم لعام ٢۰٢٥ تحت عنوان "التحديات الحقيقية في مجال الخصوبة - السعي وراء التمكين الإنجابي،" مما يتماشى مع شعار اليوم العالمي للسكان. ويوضح التقرير أن العديد من الأفراد، وخاصة الشباب، لا يمكنهم تحقيق تطلعاتهم الإنجابية بسبب حواجز نظامية مختلفة.



 

وقالت الينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر: "يتماشى إطار عملنا للتعاون في مجال التنمية المستدامة تمامًا مع رؤية مصر 2030. وهو يدعم مبادرة بداية من خلال بناء رأس المال البشري، وتعزيز النمو الشامل، والنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتعزيز الحوكمة الرشيدة وإدارة الموارد الطبيعية. وتعكس هذه الجهود التزامنا الجماعي بمستقبل لا يتخلف فيه أحد عن الركب."


 

يقول إيف ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر: "تمكين النساء والشباب من تحقيق تطلعاتهم الإنجابية يفيد الدولة بأكملها، خاصة في ظل التحول الديموغرافي المستمر في مصر - الذي سيعيد تشكيل الهيكل العمري لسكانها. إن تمكين الشباب لتحديد مصيرهم بالإضافة إلى رفاههم هي محركات محورية للتقدم المجتمعي والتنمية الوطنية."


 

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إلى أن الشعار المختار لهذا العام يعكس التزاماً إنسانياً عميقاً بوضع الشباب في قلب السياسات السكانية، باعتبارهم عماد التنمية المستدامة، مؤكداً أن تمكين الشباب بالمعرفة وإتاحة الخدمات والفرص المتكافئة يمثل السبيل نحو بناء أسر مستقرة ومجتمع عادل قادر على التقدم.

صندوق الأمم المتحدة للسكان حالة سكان العالم اليوم العالمي للسكان التنمية المستدامة تمكين الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025| 3 أيام عطلة متوقعة.. وهذا الموعد الرسمي

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي.. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

الدواجن

هبطت 40 جنيها| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل سترتفع؟

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة كام؟

ارشيفيه

أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

الدبلومات الفنية 2025

لطلاب الدبلومات الفنية 2025 .. شروط القبول بالكليات والمعاهد

ترشيحاتنا

غريق

مصرع طفل غرقا فى مياه نهر النيل بقنا

أمينة شلباية

دولارات ويورو ومصري.. كواليس سرقة فيلا الإعلامية أمينة شلباية

لحظه الانهيار بطنطا

إصابة شخصين في انهيار بلكون بعقار سكني بطنطا.. شاهد

بالصور

احمي بيتك من الكارثة.. 6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي

6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي
6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي
6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي

كافيوست.. قهوة بنكهة الجبن تذهل العالم وتخطف الأضواء في السويد

كافيوست.. قهوة بنكهة الجبن تذهل العالم وتخطف الأضواء في السويد
كافيوست.. قهوة بنكهة الجبن تذهل العالم وتخطف الأضواء في السويد
كافيوست.. قهوة بنكهة الجبن تذهل العالم وتخطف الأضواء في السويد

بعد شائعة وفاتها.. رومي القحطاني تشعل السوشيال ميديا برسالة شديدة اللهجة

بعد شائعة وفاتها.. رومي القحطاني تشعل السوشيال ميديا بـ 16 صورة ومعلومة لا تعرفها عنها
بعد شائعة وفاتها.. رومي القحطاني تشعل السوشيال ميديا بـ 16 صورة ومعلومة لا تعرفها عنها
بعد شائعة وفاتها.. رومي القحطاني تشعل السوشيال ميديا بـ 16 صورة ومعلومة لا تعرفها عنها

وزير الثقافة يفتتح المقر الجديد لجمعية المؤلفين والملحنين

جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (ساسيرو)
جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (ساسيرو)
جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (ساسيرو)

فيديو

باسم ياخور

قالوا عني مغـ.ـتـ.ـصب وتعرضت لتهديدات مباشرة.. باسم ياخور يكشف أسراره

المتهم

لسيره عكس الاتجاه على الدائرى.. ضبط سائق سيارة نقل

المتهم

القبض على عامل ارتكب أفعالا خادشة للحياء بطريق الإسماعيلية| فيديو

تامر حسني

أحسن فيديو .. تامر حسني يطلق مسابقة بمناسبة ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد