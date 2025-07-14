صندوق الأمم المتحدة للسكان يطلق حالة سكان العالم لعام 2025

احتفل صندوق الأمم المتحدة للسكان باليوم العالمي للسكان اليوم الاثنين ١٤ يوليو، حيث أكد على أهمية التمكين الإنجابي، وتزويد الشباب بالمعرفة والوسائل والفرص لبناء مستقبلهم.

كما أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال الفعالية تقرير حالة سكان العالم لعام ٢۰٢٥ تحت عنوان "التحديات الحقيقية في مجال الخصوبة - السعي وراء التمكين الإنجابي،" مما يتماشى مع شعار اليوم العالمي للسكان. ويوضح التقرير أن العديد من الأفراد، وخاصة الشباب، لا يمكنهم تحقيق تطلعاتهم الإنجابية بسبب حواجز نظامية مختلفة.







وقالت الينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر: "يتماشى إطار عملنا للتعاون في مجال التنمية المستدامة تمامًا مع رؤية مصر 2030. وهو يدعم مبادرة بداية من خلال بناء رأس المال البشري، وتعزيز النمو الشامل، والنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتعزيز الحوكمة الرشيدة وإدارة الموارد الطبيعية. وتعكس هذه الجهود التزامنا الجماعي بمستقبل لا يتخلف فيه أحد عن الركب."





يقول إيف ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر: "تمكين النساء والشباب من تحقيق تطلعاتهم الإنجابية يفيد الدولة بأكملها، خاصة في ظل التحول الديموغرافي المستمر في مصر - الذي سيعيد تشكيل الهيكل العمري لسكانها. إن تمكين الشباب لتحديد مصيرهم بالإضافة إلى رفاههم هي محركات محورية للتقدم المجتمعي والتنمية الوطنية."





وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إلى أن الشعار المختار لهذا العام يعكس التزاماً إنسانياً عميقاً بوضع الشباب في قلب السياسات السكانية، باعتبارهم عماد التنمية المستدامة، مؤكداً أن تمكين الشباب بالمعرفة وإتاحة الخدمات والفرص المتكافئة يمثل السبيل نحو بناء أسر مستقرة ومجتمع عادل قادر على التقدم.