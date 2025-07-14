محكمة الاستئناف الكويتية تلغي حبس "فجر السعيد" وتمتنع عن عقابها

ألغت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم، حكم محكمة الجنايات بحبس الإعلامية فجر السعيد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة، وقضت بـالامتناع عن عقابها مع كفالة مقدارها 1000 دينار (3.2 ألف دولار)، بحسب "الشرق الأوسط".

وكانت النيابة العامة أسندت للإعلامية فجر السعيد تهم إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال شبكة المعلوماتية والإقدام على نقل خبر مختلق، والدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، والإضرار بمصالح البلاد.

وتواجه فجر السعيد تهمة أخرى في قضية الإساءة إلى العراق، والتي حصلت فيها على حكم براءة من محكمة الجنايات.