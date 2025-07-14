ترامب: سنعمل على حل النزاع بين مصر وإثيوبيا.. ولا أعرف لماذا مولنا سد النهضة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه حلف الناتو بالبيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن حياة المصريين تعتمد على مياه النيل، وسنعمل على حل النزاع بين مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي من مولت سد النهضة ، متسائلا : ولا أعرف لماذا؟.

وفي سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي إنه محبط جدا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي يبدو أنه ليس جاهزا لعقد أي صفقة، ولكن الاتفاق معه سيتم في وقت ما.

وأعلن الرئيس الأمريكي، أن واشنطن سترسل أسلحة إلى أوكرانيا، وخلال الأيام المقبلة ستصل أنظمة باتريوت إلى كييف وستدفع ثمن هذه الأسلحة.

وأشار ترامب ، إلى أن الولايات المتحدة ستزود حلف شمال الأطلسي "الناتو" بأفضل الأسلحة.

وأوضح أن إدارته قد تفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% على روسيا، وسيكون هناك رسوم قاسية جدا على حلفاء موسكو إذا لم تتوقف حرب أوكرانيا.

وقال ترامب ، إن واشنطن تحقق النجاحات في عدة ملفات باستثناء أوكرانيا، ورغم الفشل في التوصل لاتفاق إلا أن الفرصة قائمة، لافتا إلى أن أوكرانيا في وضع صعب للغاية ويجب وقف الحرب، وفي الوقت نفسه ينفذ الجيش الأوكراني هجمات قوية في روسيا.