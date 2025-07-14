ترامب: أصبت بالإحباط بسبب بوتين.. وسنرسل الأسلحة لأوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه محبط جدا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي يبدو أنه ليس جاهزا لعقد أي صفقة، ولكن الاتفاق معه سيتم في وقت ما.



إرسال الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا

وأعلن الرئيس الأمريكي أن واشنطن سترسل أسلحة إلى أوكرانيا، وخلال الأيام المقبلة ستصل أنظمة باتريوت إلى كييف وستدفع ثمن هذه الأسلحة.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستزود حلف شمال الأطلسي "الناتو" بأفضل الأسلحة.

وأوضح أن إدارته قد تفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% على روسيا، كما ستكون هناك رسوما قاسية جدا على حلفاء موسكو؛ إذا لم تتوقف حرب أوكرانيا.

وقال ترامب إن واشنطن تحقق النجاحات في عدة ملفات باستثناء أوكرانيا، ورغم الفشل في التوصل لاتفاق؛ إلا أن الفرصة قائمة.

ولفت إلى أن كييف في وضع صعب للغاية، ويجب وقف الحرب، وفي الوقت نفسه الجيش الأوكراني ينفذ هجمات قوية في روسيا.