مساعي أمريكية لحل النزاع بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين أن نهر النيل هو مصدر الحياة بالنسبة لمصر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة هي التي مولت سد النهضة في إثيوبيا.

أزمة سد النهضة

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، أن الولايات المتحدة ستعمل على حل النزاع بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

يذكر أن ترامب أعلن قبل أسابيع قليلة أن الولايات المتحدة "مولت بشكل غبي" سد النهضة، الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق وأثار أزمة دبلوماسية حادة مع مصر.

مفاوضات سد النهضة

وتوقفت مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، بعد تعنت أديس أبابا في إبرام اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد المبني على النيل الأزرق، ويهدد موارد المياه إلى مصر والسودان.

وتحصل مصر على 55 مليار متر مكعب من المياه، بحسب الحصة المحددة وفقا للاتفاقيات التاريخية حول نهر النيل والموقعة قبل أكثر من 100 عاما.