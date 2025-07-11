غير شرعى ونعانى من عبث فى مياه النيل .. وزير الرى: ملف سد النهضة حساس وأمن قومى للدولة المصرية .. ومسؤوليتنا الحفاظ على حقوق المصريين

وزير الري:

ملف السد النهضة يمس الوجود والأمن القومي المصري

سد النهضة غير شرعي.. وما تفعله إثيوبيا مناورات سياسية

كل نقطة تملأ في سد النهضة تخصم من حصة مصر والسودان

نتابع كل حركة في السد الاثيوبي بالأقمار الصناعية.. نعاني من عبث بمياه النيل

مفيش نقص في المياه ولو حصل السوشيال ميديا مش هتسكت

هناك اهتمام من القيادة السياسية بشكل يومي وأسبوعي ومراجعة ما يتم فيه وملف المياه بشكل عام والسد الاثيوبي

الخطاب السياسي الذي يخاطب مشاعر الناس في اثيوبيا هو لتحسين الصورة الذهنية

البند الخامس من "اعلان المبادئ" الخاص بالسد الاثيوبي يحدد الوصول إلى اتفاق في الملء والتشغيل وهذا لم يحدث

ما يحدث من اعلانات سياسية اثيوبية كلها لتحسين الصورة السياسية لإثيوبيا أمام العالم

السد لم يكتمل حتى الآن وبه 13 توربين وما تم تركيبه حتى الآن 8 فقط ويعمل منها من 5 إلى 6 توربينات بشكل تبادلي

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، أن ملف السد الاثيوبي حساس للدولة المصرية ويمس الأمن القومي المصري والوجود للدولة المصرية، موضحا أن الملف له علاقة بمنظومة الدولة المصرية وكيفية التعامل مع هذا الملف الحساس الخطير.

وأضاف وزير الري، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن هناك اهتمام من القيادة السياسية بشكل يومي وأسبوعي ومراجعة ما يتم فيه وملف المياه بشكل عام والسد الاثيوبي بشكل خاص، مؤكدا أن هذا موضوع ترقب مؤسسات كثيرة من الدولة ولقاءات مختلفة مع مؤسسات الدولة لتقييم الوضع المائي في مصر.

وأشار وزير الري، إلى أنه تم الاعلان عن اكتمال السد الاثيوبي أكثر من مرة وما يعنينا في مصر هو ما تم حجزه من مياه وكيف يتم تصريف هذه المياه في توقيتات مختلفة أما الخطاب السياسي الذي يخاطب مشاعر الناس في اثيوبيا هو لتحسين الصورة الذهنية لها.

أكد أن كل ما يحدث من جانب الطرف الاثيوبي بخصوص سد النهضة هو لمخاطبة الرأي العام العالمي، مؤكدا أن هذا الملف هو الأهم على مائدته، قائلا: "مسؤوليتنا الحفاظ على حقوق المصريين من المياه والطريقة التي تخاطب بها اثيوبيا الرأي العالمي مجرد مناورات سياسية".

وتحدث وزير الري، عن موقف مصر من شرعية السد الاثيوبي، مؤكدا أن هذا السد غير شرعي تم بناءه مخالف للقانون الدولي، موضحا أن البند الخامس من "اعلان المبادئ" الخاص بالسد الاثيوبي يحدد الوصول إلى اتفاق في الملء والتشغيل وهذا لم يحدث.

واستكمل: "ما يحدث من اعلانات سياسية اثيوبية كلها لتحسين الصورة السياسية لإثيوبيا أمام العالم وموقف مصر أمام المجتمع الدولي عادل وواضح أمام المجتمع الدولي"، لافتا إلى أن السد تم ملئه 5 مرات بطريقة أحادية دون تعاون ولا تبادل بيانات مع الجانب السوداني ولا المصري.



وأكد أن مصر تأثرت من ملء السد الإثيوبي وكل كمية مياه يتم ملئها من السد الإثيوبي تخصم من حصة مصر والسودان، موضحا أن تخفيف حدة آلام الملء كان بسبب توفر كميات أمطار فوق المتوسط ساعدتهم في فرصة أخذ إجراءات دون أن يشعر المواطن أو المزارع العادي بمعاناة .

وأوضح وزير الري،أن الدولة المصرية بذلت العديد بتطوير منظومة المياه منذ عام 2014، مضيفا: "ننتقل لجيل آخر في منظومة المياه كل ده عشان الاستثمارات التى وضعت في ملف المياه على مدار 12 أو 13 سنة".

ولفت وزير الري والموارد المائية، إلى أن السد لم يكتمل حتى الآن وبه 13 توربين وما تم تركيبه حتى الآن 8 فقط ويعمل منها من 5 إلى 6 توربينات بشكل تبادلي، مشددا على أن اكتمال بناء السد من عدمه يخص الجانب الإثيوبي وما يخصنا كمصر هو عدم تأثر موارد مصر المائية في الوقت الحالي ومستقبلا.

أكد وزير الري والموارد المائية، متابعتهم كل ما يحدث في سد النهضة الاثيوبي، قائلا: "نتابع كل حركة تتم في هذا السد عن طريق الأقمار الصناعية والبيانات حتى نستطيع توقع المياه هتيجي امته في أي ساعة بأي كمية لكن من الصعوبة توقع التصرفات العشوائية دون أي مبرر فني".



وقال الدكتور هاني سويلم ، "أتحدى رئيس وزراء اثيوبيا أن يطبق تصريحاته بالتعاون مع مصر وعدم الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان والحقيقة إننا نعاني من عشوائية وعبث بمياه النيل الازرق"، مشددا على أن الدولة المصرية تملك سياسة النفس الطويل ولكنها لا تنسى حقوقها على الاطلاق ولن نتخلى عن أن السد الاثيوبي تم بناؤه بطريقة غير شرعية.

وأوضح الدكتور هاني سويلم، أن وزارة الري تعتمد بشكل كبير على إعادة استخدام ومعالجة المياه، متابعا: "نعيد استخدام ما يقرب من 22 مليار متر مكعب من المياه وخلال عام 2027 سنصل إلى 85 مليار متر مكعب من الموارد المائية"، مؤكدا أننا نلجأ إلى إعادة استخدام المياه بعد معالجتها لتوفير موارد مائية للزراعة لتقليص حجم استيراد المحاصيل من الخارج.

وتابع الوزير قائلا ، أن90% من مياهنا تأتي من خارج حدودنا وقطاع الزراعة المستهلك الاكبر للمياه في مصر بنسبة 75% لذلك هناك تنسيق على أعلى مستوى مع وزارة الزراعة، ولفت إلى أن ملايين الأفدنة في مصر قائمة على المياه الجوفية.

وأشار وزير الري إلى أن الأراضي في شمال الدلتا لا يمكن تحويلها للري الحديث لأسباب فنية علمية لأنها أراض مالحة وهناك تداخل مع مياه البحر، مفيدا بأن 12 مليار متر كعب من مياه النيل تذهب للشرب و40 مليار تذهب للزراعة وهناك جزء للصناعة.

وشدد وزير الري، على أهمية دور السد العالي في مصر، قائلا: "السد العالي هو حامي الحما لمصر ومنشأ قومي من أهم المنشآت المائية في العالم وهو من جعلنا نتحمل أثار السد الاثيوبي وبفضله توسعنا في الزراعة في مصر"، مشيرا إلى أن مشروعات مستقبل مصر والوادي الجديد ومشروعات داخل سيناء تعتمد على المياه الجوفية، موضحا أن منظومة المياه الجوفية في وزارة الري دقيقة ولها أسلوب معين في طريقة إدارتها.





ونفى وزير الري، وجود نقص للمياه في مصر، وعقب قائلا: "مافيش نقص في المياه ولو نقصت السوشيال ميديا مش هتسكت ونقوم بتنظيم دورات توعوية للفلاحين لتعليمهم كيفية الحفاظ على المياه والحوكمة في وزارة الري هي أحد المحاور التي نعمل عليها في منظومة الجيل الثاني".