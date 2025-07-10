وزير الري: نتابع كل حركة في السد الاثيوبي بالأقمار الصناعية.. نعاني من عبث بمياه النيل

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، متابعتهم كل ما يحدث في سد النهضة الاثيوبي، قائلا: "نتابع كل حركة تتم في هذا السد عن طريق الأقمار الصناعية والبيانات حتى نستطيع توقع المياه هتيجي امته في أي ساعة بأي كمية لكن من الصعوبة توقع التصرفات العشوائية دون أي مبرر فني".

وزير الري: كل نقطة تملأ في سد النهضة تخصم من حصة مصر والسودان وزير الري: سد النهضة غير شرعي.. وما تفعله إثيوبيا مناورات سياسية مشروعات مصرية كبرى لمُواجهة تأثير سد النهضة وتصريحات «مستفزة» لرئيس وزراء إثيوبيا |تفاصيل

وقال الدكتور هاني سويلم، خلال حواره مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، "أتحدى رئيس وزراء اثيوبيا أن يطبق تصريحاته بالتعاون مع مصر وعدم الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان والحقيقة إننا نعاني من عشوائية وعبث بمياه النيل الازرق"، مشددا على أن الدولة المصرية تملك سياسة النفس الطويل ولكنها لا تنسى حقوقها على الاطلاق ولن نتخلى عن أن السد الاثيوبي تم بناؤه بطريقة غير شرعية.

وأوضح الدكتور هاني سويلم، أن وزارة الري تعتمد بشكل كبير على إعادة استخدام ومعالجة المياه، متابعا: "نعيد استخدام ما يقرب من 22 مليار متر مكعب من المياه وخلال عام 2027 سنصل إلى 85 مليار متر مكعب من الموارد المائية"، مؤكدا أننا نلجأ إلى إعادة استخدام المياه بعد معالجتها لتوفير موارد مائية للزراعة لتقليص حجم استيراد المحاصيل من الخارج.