وزير الري: كل نقطة تملأ في سد النهضة تخصم من حصة مصر والسودان

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، أن مصر تأثرت من ملء السد الإثيوبي وكل كمية مياه يتم ملئها من السد الإثيوبي تخصم من حصة مصر والسودان، موضحا أن تخفيف حدة آلام الملء كان بسبب توفر كميات أمطار فوق المتوسط ساعدتهم في فرصة أخذ إجراءات دون أن يشعر المواطن أو المزارع العادي بمعاناة.

وأوضح وزير الري، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الدولة المصرية بذلت العديد بتطوير منظومة المياه منذ عام 2014، مضيفا: "ننتقل لجيل آخر في منظومة المياه كل ده عشان الاستثمارات التى وضعت في ملف المياه على مدار 12 أو 13 سنة".

ولفت وزير الري والموارد المائية، إلى أن السد لم يكتمل حتى الآن وبه 13 توربين وما تم تركيبه حتى الآن 8 فقط ويعمل منها من 5 إلى 6 توربينات بشكل تبادلي، مشددا على أن اكتمال بناء السد من عدمه يخص الجانب الإثيوبي وما يخصنا كمصر هو عدم تأثر موارد مصر المائية في الوقت الحالي ومستقبلا.