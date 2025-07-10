وزير الري: سد النهضة غير شرعي.. وما تفعله إثيوبيا مناورات سياسية

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، أن كل ما يحدث من جانب الطرف الاثيوبي بخصوص سد النهضة هو لمخاطبة الرأي العام العالمي، مؤكدا أن هذا الملف هو الأهم على مائدته، قائلا: "مسؤوليتنا الحفاظ على حقوق المصريين من المياه والطريقة التي تخاطب بها اثيوبيا الرأي العالمي مجرد مناورات سياسية".

وتحدث وزير الري، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، عن موقف مصر من شرعية السد الاثيوبي، مؤكدا أن هذا السد غير شرعي تم بناءه مخالف للقانون الدولي، موضحا أن البند الخامس من "اعلان المبادئ" الخاص بالسد الاثيوبي يحدد الوصول إلى اتفاق في الملء والتشغيل وهذا لم يحدث.

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واستكمل: "ما يحدث من اعلانات سياسية اثيوبية كلها لتحسين الصورة السياسية لإثيوبيا أمام العالم وموقف مصر أمام المجتمع الدولي عادل وواضح أمام المجتمع الدولي"، لافتا إلى أن السد تم ملئه 5 مرات بطريقة أحادية دون تعاون ولا تبادل بيانات مع الجانب السوداني ولا المصري.