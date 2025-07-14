حماس تتهم نتنياهو بتعمد إفشال مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

اتهمت حركة حماس، في بيان رسمي اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعمد إفشال جولات التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في غزة، في وقت يواصل فيه الوسطاء الإقليميين والدوليين جهودهم لتضييق الفجوات المتبقية بين الأطراف، أملاً في التوصل إلى اتفاق هدنة ينهي الحرب المستمرة منذ أشهر، بحسب "العربية".

و اعتبرت حماس أن نتنياهو يستخدم التصريحات الإسرائيلية بشأن "النصر الكامل" كغطاء للهروب من "هزيمة ميدانية وسياسية مدوية" تتكبدها إسرائيل في القطاع، و وصفت حماس هذه المزاعم بأنها "وهم كبير".

و يبحث الوسطاء الآن مع الوفد الاسرائيلي الخرائط الجديدة، حسبما أفادت مصادر العربية/الحدث.

و قال مسؤول مطلع على المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لوكالة فرانس برس اليوم الاثنين، إن الوسطاء يبحثون "آليات مبتكرة" من أجل تضييق الفجوات المتبقية بين وفدي التفاوض في الدوحة.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته نظرا لحساسية المباحثات، أن "الوسطاء يبحثون بشكل نشط عن آليات مبتكرة للمساهمة في تضييق الفجوات المتبقية والحفاظ على زخم المفاوضات".

يذكر أن نتنياهو أعلن أمس الأحد، أن حركة حماس رفضت صفقة وقف النار وتبادل الأسرى في غزة، رغم قبول تل أبيب بمقترح ويتكوف وتعديلات الوسطاء.

وقال نتنياهو في تصريحات للصحافيين، إن حماس تتمسك برفض أي صفقة، كما تصر على الاستمرار في تعزيز قوتها العسكرية في قطاع غزة، وهو ما اعتبره غير مقبول تماماً.

وقدمت إسرائيل "خرائط جديدة" لإعادة انتشار قواتها في غزة بما فيها السيطرة على محور موراغ، فيما رفضت حركة حماس تلك الخرائط بشكل قاطع.

وتتضمن الخريطة "العقبة" إبقاء قوات الجيش الإسرائيلي على أكثر من 40% من مساحة القطاع، وهو ما ترفضه الحركة الفلسطينية.