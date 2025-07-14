ترامب: نبلي بلاء حسنا تجاه غزة.. ويمكن التوصل إلى اتفاق قريبا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تبلي بلاء حسنا تجاه غزة، قائلا: "أعتقد أنه من الممكن التوصل لاتفاق قريبا"، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، بوقوع حدثين أمنيين متزامنين في قطاع غزة، أسفرا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، موضحة أن الحدث الأول وقع في المنطقة الشرقية، شمال شرق القطاع، فيما تمثل الحدث الثاني في استهداف جنوب قطاع غزة، تحديدًا في خان يونس.

وأشارت «أبو شمسية» خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية غير خاضعة للرقابة العسكرية نشرت تفاصيل العمليات، حيث أكدت مقتل 3 جنود إسرائيليين على الأقل، إضافة إلى إصابة آخرين بجراح وصفت بالخطيرة والحرجة، لافتة إلى أنه بحسب المصادر ذاتها، تم نقل المصابين عبر 5 مروحيات عسكرية إلى مستشفيات داخل الأراضي المحتلة، وتحديدًا إلى منطقة تل أبيب، ما يشير إلى خطورة الإصابات.