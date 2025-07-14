محامي إبراهيم سعيد: طليقته رفعت عليه أكثر من 22 قضية ونطالب بوقف المناوشات

صرح المستشار محمد رشوان، محامي لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد، أن السيدة داليا بدر، طليقة موكله، أقامت ضده أكثر من 22 دعوى قضائية، وليس قضيتين فقط كما ورد في مداخلتها الهاتفية مساء أمس.

وأوضح رشوان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “تفاصيل” الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة “صدى البلد 2”، أن داليا بدر لا تربطها أي علاقة بزوجات إبراهيم سعيد الأخريات، متسائلًا عن سبب إقحام أسمائهن في وسائل الإعلام، رغم عدم وجود أي نزاعات بين موكله وزوجاته.

وأضاف أن موكله طلق داليا بدر منذ عام 2009، وقد حصلت حينها على كافة حقوقها الشرعية وفقًا لعقد اتفاق موثق بين الطرفين، مشيرًا إلى أن إبراهيم سعيد مر بأزمة مالية في عام 2022، إلا أن أوضاعه تحسنت لاحقًا، وكان حريصًا على الإنفاق على بناته، وتوفير مصاريف تعليمهن، إلى جانب زياراته المستمرة لهن، فضلًا عن وقوفه بجانب طليقته أثناء وفاة والدتها.

وكشف رشوان أن داليا بدر قامت بالحجز على شقة والدة إبراهيم سعيد، على الرغم من العلاقة الطيبة التي كانت تجمعها بوالدة اللاعب، والتي كانت تحرص على دعمها ومساندتها، وهو ما أقرت به بنفسها.

واختتم المحامي مداخلته بمناشدة السيدة داليا بدر وقف البلاغات والمناوشات القانونية المتكررة، داعيًا إلى تسوية الأمور بشكل ودي حفاظًا على استقرار الأبناء والعلاقات الإنسانية.