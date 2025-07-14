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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحفر بلودر أمام الاهرامات.. أحمد موسي: ما يحدث اليوم غير طبيعي

احمد موسي
احمد موسي
عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن منطقة الأهرامات أهم منطقة آثار في العالم،، وقد تم إرسال فيديو لي من أحد الأشخاص وأريد رد من الجهات المعنية المرتبطة بالآثار».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن: «كلامي هنا مش بقصد بيه شخص معين، ولكن منطقة الأهرامات حتى دهشور هي منطقة أثرية، الفيديو اللي ظهر بوجود لودر يحفر في منطقة بجانب الأهرامات، وتحديدًا في مشروع الصوت والضوء».

وتابع: «الحفار اللي بيشتغل في المنطقة دي، المنطقة دي تم اكتشاف مراكب الشمس فيها، المنطقة دي فيها اكتشافات كتيرة، كلها آثار، المنطقة دي فيها معبد جنائزي، فأحنا عاوزين رد من هيئة الآثار للرد على ما حدث في منطقة الاهرامات».

واكمل: «إحنا مش ضد التطوير، ولكن الحفار اللي شغال دا هل شخص متخصص، المنطقة كلها آثار هل السائق مدرب، ما حدث هو مخالفة للقانون، لأنه لا يوجد شخص "متخصص"، من الآثار».

وأردف أحمد موسى: «ما يحدث اليوم غير طبيعي،أنا معرفش الكلام دا صح ولا غلط، بس عاوز الأثريين يطلعوا يقولوا لينا هل دا صح ولا لا، لازم الشركة اللي بتنفذ توفر مفتش آثار ومتخصص مع المرافق، محدش واقف ولا متابع ولا بيقوله خلي بالك".

وأشار أحمد موسى إلى أن: "هل الطريق دي علمية وصحيحة، هل مفيش مفتش آثار يقول للحفار خلي بالك، قانون الآثار بيقول لا واللي بيحصل دا غلط، أي الضامن أن الحفار لا يؤثر ولا يكسر ما يصل له تحت الأرض.

ونوه أحمد موسى إلى أن" "أتمنى كل المعنيين في هذا الأمر معرفة ما يحدث، بنقول تاني أحنا مش ضد التطوير، ولكن المنطقة دي كلها آثار، دي أهم منطقة أثرية، ولكن التطوير لابد يكون في وجود مختصين، أنا معرض الشركة اللي بتطور دي، أنا بسأل أهل العلم، هل أسيب المنطقة كدا، وفي معدات وأناس بتحفر بدون وجود متخصين، المنطقة كلها آثار».

وأكمل: «أتمنى حد يطلع يتكلم يقولنا أي اللي بيحصل، عاوزين نوضح للناس، أزاي أنا اعمل كدا، هدفنا نحافظ على حاجتنا، ليه سايبن العملية دي بدون راقبة أو متخصصين والمفترض يكونوا هما متواجدين في المنطقة، علشان أنت لو موجود هتقوله يعمل إيه ومش يعمل إيه».

صدى البلد الإعلامي أحمد موسى الاهرامات

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