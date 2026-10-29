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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فاروق جعفر: رحيل عماد النحاس من الأخطاء التي ارتكبها الأهلي

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن النادي الأهلي يعاني من مشكلات مستمرة منذ الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن كثرة اللاعبين في قائمة الفريق، إلى جانب التعاقد مع صفقات بمبالغ مالية كبيرة دون الاستفادة منها بالشكل المطلوب، تمثل أبرز التحديات التي تواجه القلعة الحمراء.

وقال فاروق جعفر، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن الأهلي تعاقد مع لاعبين مقابل مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 200 مليون جنيه، دون حصول بعضهم على فرص المشاركة بصورة منتظمة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية الاستفادة من الصفقات الجديدة.

وتحدث نجم الكرة المصرية السابق عن حسين الشحات، موضحًا أنه سبق أن أشار إلى وجود تفكير داخل الأهلي في الاستغناء عن اللاعب، لكن الواقع الحالي أظهر أهميته الكبيرة للفريق، بعدما أصبح قادرًا على تغيير شكل الأداء كلما شارك بديلًا في المباريات.

وأضاف جعفر أن الأهلي يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين، وهو ما يفرض على الإدارة ضرورة التعاقد مع مدرب على أعلى مستوى، قادر على توظيف الإمكانات الفنية للعناصر الموجودة في القائمة وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وتطرق فاروق جعفر إلى الحديث عن المدرب الحسين عموتة، واصفًا إياه بالعصبي، كما أبدى اعتراضه على رحيل عماد النحاس عن الجهاز الفني للأهلي، معتبرًا أن الاستغناء عنه كان أحد الأخطاء التي ارتكبها النادي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه كان يفضل استمرار عماد النحاس ضمن الجهاز الفني، مع الاستعانة بمدرب آخر للعمل معه، بما يحقق الاستقرار الفني للفريق ويساعده على تجاوز المشكلات التي يعاني منها.

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