الري: أمطار متوسطة تُشكل 3 سيول بجنوب سيناء.. وحجز 10 ملايين متر مكعب من المياه

كشف الدكتور أحمد محمد الكومي، مدير عام الموارد المائية بجنوب سيناء، عن تعرض مناطق متفرقة بمدينتي سانت كاترين ونويبع لأمطار متوسطة، نتج عنها تشكل ثلاثة سيول بدرجات متفاوتة، دون تسجيل خسائر أو أضرار بالطرق أو التجمعات التنموية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن فرق المتابعة رصدت سيلًا متوسط الشدة بمنطقة الشقرا في سانت كاترين، تحرك بعيدًا عن الطريق عبر الظهير الصحراوي، متخذًا مساره الطبيعي حتى وادي السعال، دون التأثير على التجمع التنموي القائم بالمنطقة.

وأشار مديل عام الموارد المائية بجنوب سيناء، إلى أن المرحلة المقبلة تتضمن حصر كميات المياه التي نجحت منشآت الحماية في تجميعها، من خلال لجنة متخصصة تتولى متابعة السدود والبحيرات الصناعية المنفذة في إطار مشروع حماية المحافظة من أخطار السيول.

حجز 10 ملايين متر مكعب بجنوب سيناء

وتابع أنه تم حجز 10 ملايين متر مكعب بجنوب سيناء و 2.4 مليون بالبحر الأحمر