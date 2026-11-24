أكد الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون العربية أن موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لم يتغير بتغير الإدارات الأمريكية، سواء خلال فترة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أو في عهد الرئيس دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن ما ورد في مذكرات بايدن بشأن رفض مصر مخطط التهجير يعكس، طبيعة الموقف المصري الذي تم التعبير عنه خلال المباحثات والاتصالات السياسية المغلقة.

وأوضح فارس، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أن القاهرة تمسكت بموقفها الرافض للتهجير عقب أحداث السابع من أكتوبر، رغم ما وصفه بممارسة ضغوط أمريكية تراوحت بين التلويح بقطع المساعدات وتقديم إغراءات مالية كبيرة، لافتًا إلى أن هذه العروض، تضمنت مبالغ قُدرت بنحو 200 مليار دولار، إلى جانب مخططات لشراء وحدات سكنية في مدينتي العبور و6 أكتوبر لاستيعاب الفلسطينيين المهجرين، على أن تتحمل الولايات المتحدة تكلفتها.

وأشار إلى أن مصر رفضت تلك الضغوط والإغراءات، مستشهدًا بالموقف المصري خلال المطالبات بإخراج الأجانب عبر معبر رفح، حيث تمسكت القيادة السياسية بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن خروج الأجانب لا ينبغي أن يتم بمعزل عن ضمان وصول المساعدات إلى داخل القطاع.

وأضاف أن الموقف المصري استمر على النهج نفسه خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحًا أن الرئيس السيسي اشترط استبعاد ملف تهجير الفلسطينيين من جدول أعمال زيارته إلى البيت الأبيض، قبل الموافقة على الزيارة.

وشدد الخبير على أن الموقف المصري من قضية التهجير لم يكن مرتبطًا بحزب سياسي أمريكي أو بإدارة بعينها، وإنما استند إلى رؤية ثابتة تجاه القضية الفلسطينية ورفض نقل سكان قطاع غزة خارج أرضهم، معتبرًا أن ما كشفته المذكرات عن المحادثات السابقة يمثل جانبًا من طبيعة الموقف المصري الذي ظل معلنًا في مختلف المراحل.