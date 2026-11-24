تباينت أسعار الاسماك والماكولات البحرية اليوم الثلاثاء 24-11-2026، في الاسواق .

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الاسماك اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الاسماك البلطي



سعر السمك البلطي 1 اليوم 71 و75 جنيه ليصل الي الساواق بين 80 و85 جنيها

سعر السمك البلطي 2 تراوح بين 68 و70 جنيه ليصل الي الساواق بين 75 و80 جنيها

سعر البلطي الاسواني تراوح بين 30 و100 جنيه

سعر الفليه البلطي 100 و300 جنيه

سعر البياض

سعر البياض أملس 1 تراوح بين 150 و250 جنيه

سعر البياض أملس 2 تراوح بين 80 و140 جنيه

سعر الثعابين تراوح بين 100 و600 جنيه.

سعر المكرونة اليوم

سعر السمك المكرونة خليجي 90 و160 جنيه

سعر السمك المكرونة السويسي تراوح بين 100 و200 جنيه

سعر البرانيس تراوح بين 100 و200 جنيه

سعر السمك الموسي تراوح بين 250 و450 جنيه

سعر السبيط والكاليماري تراوح بين 250 و450 جنيه

سعر الكابوريا

تراوح سعر الكابوريا بين 50 و250 جنيها

سعر المرجان

سعر المرجان تراوح بين 225 و275 جنيها

سعر المرجان تراوح بين 100 و170 جنيه

سعر المرجان المجمد تراوح بين 30 و60 جنيها.

سعر البربون

سعر البربون 1 تراوح بين 250 و300 جنيه

سعر البربون 2 تراوح بين 170 و200 جنيه

سعر الدنيس اليوم الثلاثاء تراوح بين 275 و525 جنيها

أسعار الجمبري اليوم

سعر الجمبري الجامبو تراوح بين 1000 و1160 جنيها

سعر الجمبري 1 تراوح بين 850 و950 جنيها

سعر الجمببري 2 تراوح بين 725 و825 جنيها

سعر الجمبري 2 مجمد تراوح بين 175 و250 جنيها

أسعار السمك البوري

تراوح سعر السمك البوري 1بين 160 و220 جنيها أما البوري 2 تراوح بين 110 و150 جنيها