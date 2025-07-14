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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أزمة دخول الأندية بالجلابية.. إجراء عاجل من الشباب والرياضة

وزير الرياضة
وزير الرياضة
هاني حسين

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن  الوزارة لن تسمح بوجود أي بنود في لوائح الأندية تمس الكرامة أو التمييز على أساس المظهر أو الطبقة الاجتماعية، وأن القواعد الجديدة ستبدأ في التطبيق خلال الفترة المقبلة، بهدف خلق بيئة رياضية أكثر احترامًا وتوافقًا مع طبيعة المجتمع المصري.

وأشار الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش وآية عبد الرحمن، عبر برنامج «استديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز، إلى أن القانون المنظم للنشاط الرياضي في مصر كان منذ عام 2017 هو القانون رقم 71، والذي أتاح لكل نادٍ أو اتحاد رياضي إعداد لائحة نظام أساسي خاصة به، تتضمن القواعد الخاصة بالنظام الداخلي، مثل السلوكيات العامة، قواعد الدخول والخروج، والضوابط الإدارية.

وأضاف: «منذ أسبوع فقط، وافق مجلس النواب على تعديلات قانون الرياضة، وتم رفع القانون إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتماده بشكل نهائي».

أكد «الشاذلي» أن التعديلات الجديدة تمنح وزارة الشباب والرياضة صلاحية أكبر في مراجعة لوائح الأندية الرياضية والتدخل لضمان توافقها مع القيم المجتمعية والسلوكيات العامة، مشيرًا إلى أن الوزارة أصبحت تمثل الدولة في هذه المسألة.

وأوضح أن بعض اللوائح التي قد تتضمن قيودًا على اللباس أو طريقة الدخول للنادي ستكون تحت الرقابة، قائلًا: «لو نادي كتب في لائحته إن الراجل اللي لابس جلابية ميدخلش، من حق الوزارة ترفض اعتماد اللائحة لأنها بتخالف أخلاقيات المجتمع المصري اللي موجودة في كثير من المحافظات».

الرياضة وزارة الرياضة قانون الرياضة الاندية اخبار التوك شو

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