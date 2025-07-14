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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لجان المتابعة بالشباب والرياضة تصل محافظتي السويس والإسماعيلية

لجان المتابعة بوزارة الشباب والرياضة
لجان المتابعة بوزارة الشباب والرياضة
إسراء أشرف

في ضوء العمل على تطبيق أعلى معايير الحوكمة، في جميع المؤسسات الشبابية والرياضية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، تحرص وزارة الشباب والرياضة على المتابعة المستمرة للهيئات الرياضية والشبابية، من خلال الإدارة المركزية للرقابة والمعايير ، للقيام بأعمال التفتيش المالي والإداري، والوقوف على أوجه القصور ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لوضع تصور للتطوير ومؤشرات لقياس الأداء، ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أهمية التوجيهات الحكيمة للقيادة السياسية بضرورة ضبط المنظومة الرياضية وحوكمتها، والتي تأتي انطلاقاً من إيمان القيادة بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات هي بوصلتنا في مسيرتنا نحو تطوير الرياضة المصرية، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة.

وبدورها توجهت لجنة من الرقابة والمعايير بالوزارة للتفتيش المالي والإداري ، على عدد من مراكز الشباب والتنمية الشبابية بمحافظتي (السويس - الإسماعيلية )، للتأكد من تطبيق الخطة الاستثمارية ومعايير الرقابة ، وفحص جميع السجلات المالية والإدارية، وبحث أى معوقات ووضع الحلول اللازمة لها فى ضوء الإمكانيات المتاحة.

تأتي هذه المتابعات ، ضمن خطة العمل بكل حزم على تطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الرياضية، والتي تأتي انطلاقاً من الإيمان بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات.

وزارة الشباب والرياضة وزارة الرياضة مدن القناة

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