سحب رعدية| الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة بشأن درجات الحرارة، مشيرة إلى أن جنوب البلاد تتعرض لأمطار متفاوتة الشدة وأمطار رعدية.

قيم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية

وأضافت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن قيم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، متابعة أن هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة تزيد من الاحساس بالحرارة.

حالة الطقس



وأطلقت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الأسبوع من الإثنين 14 يوليو وحتى السبت 19 يوليو 2025، حيث تضرب البلاد موجة شديدة الحرارة ورطوبة خانقة تخيم على الأجواء، وسط ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وللمزيد من التفاصيل حول طقس الأيام القادمة.

تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الأسبوع من الإثنين 14 يوليو وحتى السبت 19 يوليو

وتوقعت الأرصاد أن تشهد الفترة من غدًا الثلاثاء الموافق 15 من يوليو وحتى يوم الأحد القادم الموافق 20 من الشهر الجاري، طقسًا حارًا رطبًا إلى شديد الحرارة رطبًا على أغلب الأنحاء، مع أجواء مائلة للحرارة ورطبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وأشارت الهيئة إلى احتمالية ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة أحيانًا على مناطق متفرقة ومحدودة من شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

كما توقعت استمرار ظهور الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة غدًا الثلاثاء على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء.

وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة مساء الأربعاء

ومع بداية يوم الأربعاء، تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم المناطق، بمعدل يتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، إلى جانب وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة مساء الأربعاء، تكون رعدية في بعض الأحيان، وذلك على مناطق من أقصى جنوب البلاد تشمل: أبو سمبل، وأسوان، وحلايب، وشلاتين.

