سباق اللحظات الأخيرة بين الأهلي والزمالك قبل غلق باب القيد

مع اقتراب إسدال الستار على فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تشهد الأيام المتبقية قبل غلق باب القيد – والمقرر في 6 أغسطس المقبل – تحركات مكثفة من جانب قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، لترتيب صفوفهما قبل انطلاق موسم 2025-2026 يوم 8 أغسطس.

الأهلي يواصل تدعيم الصفوف

دخل النادي الأهلي بقوة على خط التعاقدات، حيث أعلن ضم المدافع ياسين مرعي من فاركو بعقد يمتد لخمس سنوات، كما أتم التعاقد مع الظهير الأيسر محمد شكري من سيراميكا.

وشهد الميركاتو الأحمر صفقات بارزة، منها التونسي محمد علي بن رمضان، وعودة محمود حسن "تريزيجيه"، بالإضافة إلى المالي أليو ديانج، وأحمد مصطفى زيزو، ومحمد سيحا حارس المقاولون.

كما دعم الأهلي دفاعه بأحمد رمضان "بيكهام" على سبيل الإعارة من سيراميكا مع بند أحقية الشراء، بجانب تحويل إعارة مصطفى العش إلى صفقة نهائية، والتعاقد مع محمد شريف كلاعب حر.

إمام عاشور على رادار الأخدود السعودي

وفي ملف الرحيل، خاطب الأهلي نادي الأخدود السعودي لاستجلاء العرض المالي المقدم لشراء ما تبقى من عقد اللاعب إمام عاشور، إلا أن النادي السعودي لم يرد حتى الآن على الاستفسار الأحمر، ما يعطل الحسم.

استمرار وسام أبو علي

قررت إدارة الكرة بالأهلي غلق ملف بيع المهاجم وسام أبو علي بعد تلقي عروض من الوصل الإماراتي بلغت 6 ملايين دولار، لكن العرض لم يُلبِّ طموحات الأهلي، مما دفع النادي للإبقاء على اللاعب بعقد ممتد حتى 2029.

رحيل عبد الفتاح والدبيس رسميًا

في المقابل، أعلن سيراميكا ضم الظهير الأيمن خالد عبد الفتاح من الأهلي، فيما انتقل كريم الدبيس على سبيل الإعارة من القلعة الحمراء، لتتواصل عمليات إعادة تشكيل القوائم استعدادًا للموسم الجديد.

الزمالك يدخل سوق الانتقالات بقوة

على الطرف الآخر، أبرم الزمالك صفقات مهمة أبرزها الحارس المهدي سليمان، الذي وقع لموسمين بعد رحيله عن الاتحاد السكندري، والأنجولي شيكو بانزا، الذي وقّع لأربع سنوات قادماً من إستريلا دا أمادورا البرتغالي، في صفقة تولى إنهاءها المدير الرياضي جون إدوارد.

حامد حمدان هدف جديد

ولا تزال المفاوضات قائمة بين الزمالك وبتروجت من أجل التعاقد مع الجناح حامد حمدان.

وأفادت مصادر أن الزمالك يسعى لإدخال لاعبين ضمن الصفقة لتقليل المقابل المادي، إلا أن بتروجت يتمسك بالحصول على المبلغ المالي فقط، لتبقى الصفقة معلقة في انتظار حسم الطرفين.

23 يومًا تفصلنا عن نهاية الميركاتو

بين تحركات سريعة لتعويض الراحلين وتدعيم الصفوف بعناصر مميزة، تبدو الأندية الكبرى في حالة طوارئ قبل غلق القيد.